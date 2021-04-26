Десять жителей Ростовской области, в том числе 104-летний мужчина, скончались от COVID-19

В Ростовской области специалисты зарегистрировали смерти десяти пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили на портале регионального правительства 28 апреля.Накануне от опасного вируса в ковидных госпиталях Дона умерли пять женщин в возрасте от 70 до 85 лет и пять мужчин 43-104 лет. По заключению патологоанатомов, все они страдали разными хроническими болезнями, в числе которых - проблемы с обменом веществ и заболевания сердечно-сосудистой системы.Нарастающим итогом число жертв COVID-19 на Дону достигло 4 027. В России этот показатель на сегодняшний день составил 10 367.С 27 по 28 апреля в донском регионе выявили 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С марта в Ростовской области насчитывается 87 502 инфицированных.Напомним, вирус не обходит стороной ни детей, ни взрослых. Тяжелее болезнь переносят люди в пожилом возрасте. COVID-19 даёт осложнения на их организмы и усугубляет ранее приобретённые болезни. У детей зачастую заболевание никак не проявляется. Врачи их считают переносчиками вируса.