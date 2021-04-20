Число умерших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к четырем тысячам

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 25 пациентов. Об этом сообщили на портале регионального правительства 22 апреля.За минувшие сутки в ковидных госпиталях умерли 12 женщин в возрасте от 56 до 92 лет и 13 мужчин 62-летнего — 86-летнего возраста. Специалисты отметили, что все жертвы, помимо COVID-19, страдали разными хроническими болезнями, в том числе заболеваниями сердечно-сосудистой системы.За весь период пандемии на Дону количество скончавшихся с подтверждённым ковидным диагнозом нарастающим итогом достигло 3 972. В России этот показатель приблизился к значению 107 103.Добавим, с 21 по 22 апреля в Ростовской области коронавирусом заразились 237 человек. Всего специалисты с марта 2020 года по сегодняшний день выявили 86 101 инфицированного.Напомним, в донском регионе постепенно начали снимать ограничительные меры в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Например, разрешили работу фудкортам в торговых центрах, ледовым каткам, посещение кинотеатров сделали до 50% заполняемости зала. Однако главный санитарный врач области Евгений Ковалёв высказал предостережение по поводу некоторых послаблений и попросил остановиться на этом.