Число пострадавших в результате сильного шторма в Ростове выросло до 28

Фото: DonDay.ru.

В Ростове число пострадавших в результате сильного шторма увеличилось до 28 человек. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.Непогода обрушилась на донской регион 25 июля. Оказались затоплены сотни дорог. Появились проблемы со светом. В донской столице перестали курсировать трамваи и автобусы. В некоторых домах выбило стекла, снесло кровлю. Повалена тысяча деревьев.Ранее жители сообщали о погибшем стороже и 13 пострадавших жителей. Это число увеличилось до 28 пострадавших.