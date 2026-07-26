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Число пострадавших в результате сильного шторма в Ростове выросло до 28

Число пострадавших в результате сильного шторма в Ростове выросло до 28
В Ростове число пострадавших в результате сильного шторма увеличилось до 28 человек. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Непогода обрушилась на донской регион 25 июля. Оказались затоплены сотни дорог. Появились проблемы со светом. В донской столице перестали курсировать трамваи и автобусы. В некоторых домах выбило стекла, снесло кровлю. Повалена тысяча деревьев.

Ранее жители сообщали о погибшем стороже и 13 пострадавших жителей. Это число увеличилось до 28 пострадавших.
Фото: DonDay.ru.
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