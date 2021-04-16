Число пострадавших в ДТП с маршруткой Батайск - Ростов увеличилось до четырех
Количество пострадавших в аварии с маршруткой № 212 (Батайск - Ростов) увеличилось до четырех. ДТП случилось в поселке Койсуг Азовского района 17 апреля.
Как сообщил Rostov.ru, 42-летний водитель общественного транспорта марки «Хендай» ехал из Батайска в сторону поселка Овощного. В районе дома № 727 на улице Максима Горького он начал разворачиваться на перекрестке. Мужчина не уступил дорогу «ВАЗ-2110». От сильного удара легковушку отбросило на «Киа Спектра», припаркованную на противоположной стороне дороги.
- В результате ДТП пострадал водитель «Хендай» и 32-летний мужчина за рулем ВАЗа, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Также травмы получили два пассажира отечественного автомобиля: 47-летний мужчина и 25-летний парень.