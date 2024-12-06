Четыре года назад крупнейший пожар на рынке «Классик» уничтожил десятки магазинов

Фото: МЧС Ростовской области

В жутком пожаре 6 декабря 2020 года на рынке «Классик» сгорело несколько десятков магазинов. Вспоминаем события четырехлетней давности, когда из-за вспыхнувшего магазина с фейерверками сгорели сотни квадратных метров торговых площадей.Ранним утром 6 декабря 2020 года в одном из магазинов пиротехники из-за короткого замыкания начался пожар. За считанные секунды пламенем были охвачены коробки с фейерверками, затем уже начала взрываться сама пиротехника. Никто и не мог подумать, что из-за пожара в одном магазине, будут уничтожены десятки других торговых точек.Примерно через час пламя охватило огромное крытое помещение, где располагались десятки магазинов. На место происшествия прибыли сотни спасателей, полиция и даже ОМОН. Силовики оцепили территорию и не пропускали людей.В панике люди побежали спасать свое имущество, однако пожарные не пускали из-за дыма людей к их магазинам.Буквально за несколько часов огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. Предотвратить распространение огня удалось лишь к вечеру этого дня.Торговцы в страхе стали пробираться к своим магазинам в надежде, что там сохранилась хоть часть товара. Однако люди увидели лишь гору пепла, сгоревшие вывески и баннеры.Полностью потушить пожар удалось лишь к утру 7 декабря. Огонь уничтожил десятки торговых помещений, а торговцы понесли убытки на миллионы рублей.После пожара владельцев рынка «Классик» привлекли к административной ответственности. Прокуратура Ростовской области выявила на рынке грубые нарушения правил пожарной безопасности. Энергетический комплекс рынка был в плохом состоянии, на рынке отсутствовали пожарные проезды, отсутствовала система пожаротушения и сигнализации, а также грубые нарушения в требованиях этажности и размещению противопожарных барьеров. Владельцы выплатили штраф в размере свыше 300 тысяч рублей за десятки сгоревших павильонов.