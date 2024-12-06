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Четыре года назад крупнейший пожар на рынке «Классик» уничтожил десятки магазинов



В жутком пожаре 6 декабря 2020 года на рынке «Классик» сгорело несколько десятков магазинов.  Вспоминаем события четырехлетней давности, когда из-за вспыхнувшего магазина с фейерверками сгорели сотни квадратных метров торговых площадей.

Ранним утром 6 декабря 2020 года в одном из магазинов пиротехники из-за короткого замыкания начался пожар. За считанные секунды пламенем были охвачены коробки с фейерверками, затем уже начала взрываться сама пиротехника. Никто и не мог подумать, что из-за пожара в одном магазине, будут уничтожены десятки других торговых точек.

Четыре года назад крупнейший пожар на рынке «Классик» уничтожил десятки магазинов


Примерно через час пламя охватило огромное крытое помещение, где располагались десятки магазинов. На место происшествия прибыли сотни спасателей, полиция и даже ОМОН. Силовики оцепили территорию и не пропускали людей.

В панике люди побежали спасать свое имущество, однако пожарные не пускали из-за дыма людей к их магазинам.
Буквально за несколько часов огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. Предотвратить распространение огня удалось лишь к вечеру этого дня.

Торговцы в страхе стали пробираться к своим магазинам в надежде, что там сохранилась хоть часть товара. Однако люди увидели лишь гору пепла, сгоревшие вывески и баннеры.



Полностью потушить пожар удалось лишь к утру 7 декабря. Огонь уничтожил десятки торговых помещений, а торговцы понесли убытки на миллионы рублей.

После пожара владельцев рынка «Классик» привлекли к административной ответственности. Прокуратура Ростовской области выявила на рынке грубые нарушения правил пожарной безопасности. Энергетический комплекс рынка был в плохом состоянии, на рынке отсутствовали пожарные проезды, отсутствовала система пожаротушения и сигнализации, а также грубые нарушения в требованиях этажности и размещению противопожарных барьеров. Владельцы выплатили штраф в размере свыше 300 тысяч рублей за десятки сгоревших павильонов.
Фото: МЧС Ростовской области
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