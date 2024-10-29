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Четыре человека пострадали в ДТП с трактором в Ростовской области

Четыре человека пострадали в ДТП с трактором в Ростовской области
В Ростовской области произошло жесткое ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась 26 октября под Белой Калитвой.

По предварительным данным, около 17:30 водитель «Рено Логана» проезжал мимо хутора Чернышева. В темноте он не заметил сеялку на тракторе и врезался в нее. От удара легковушку отбросило в проезжающий рядом пикап «Тойота Хайлакс». После столкновения французская иномарка опрокинулась.

По информации издания DonDay, травмы получили пассажиры «Рено». В больницу отвезли 45-летнюю женщину и троих подростков. Двум из них – по 16 лет, последнему — 14.
Фото: Ростов.Ру
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