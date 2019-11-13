Четверо пострадали при ДТП в Шахтах: видео



В Шахтах Ростовской области в результате аварии пострадали четыре человека. ДТП случилось 14 ноября на проспекте Победа Революции. О происшествии сообщает DonDay Шахты.



Примерно в 20 часов возле дома № 85 столкнулись «Хёндай Солярис» и «Лада Ларгус». Удар оказался настолько сильным, что отечественное авто перевернулось. В результате происшествия травмы получили четыре человека. Медики доставили в больницу мужчину и женщину, ехавших в «Хёндай», а также двух мужчин из «Лады». Все обстоятельства устанавливаются.

