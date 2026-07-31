Частный дом получил повреждения после воздушной атаки в Азовском районе

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется, - добавил Юрий Слюсарь.

Фото: Дондей

В результате воздушной атаки в Азовском районе был поврежден частный дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Утром 31 июля силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на территории региона. По словам главы области, было уничтожено около десяти БПЛА.Средства ПВО работали в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, а также в Азовском и Мясниковском районах.В настоящее время известно о повреждении одного частного дома в Азовском районе.