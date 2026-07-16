Частичное разрушение плиты перекрытия в Батайске: введен режим повышенной готовности

Фото: Валентин Кукин

В Батайске в жилом доме № 43 обрушилась плита перекрытия микрорайона Авиагородок. Инцидент произошел во втором подъезде, повредив конструкции между первым и вторым этажами.В связи с произошедшим глава администрации Батайска Валентин Кукин подписал постановление о введении в городе режима повышенной готовности. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент не объявлен.На место происшествия направлены специалисты, которые проведут инструментальное обследование здания для оценки состояния конструкций. Специальная мобильная группа осуществляет контроль за развитием ситуации. Одновременно ведется информационная работа с ТСЖ дома, жильцы получают актуальные сведения о ходе работ и принимаемых мерах.Решения о дальнейших действиях, включая необходимые ремонтные работы, будут приняты по итогам экспертного обследования и получения официального заключения специалистов.