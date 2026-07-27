Часть светофоров в Ростове нуждается в ремонте после субботней непогоды

Александр Скрябин

Части светофоров в Ростове-на-Дону необходим ремонт после субботнего шторма. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.Мощный ливень и ураган, обрушившиеся на регион в выходные, нанесли урон городской инфраструктуре. Из-за оборванных проводов произошло обесточивание, а некоторые светофоры и вовсе оказались опрокинуты.Жители донской столицы сообщали о нескольких улицах, где не работают световые сигналы.Сейчас дорожные службы проводят осмотр объектов по всему городу, проверяя работоспособность светофоров. При необходимости устройства отправляют на ремонт.