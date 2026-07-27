Центр для бездомных поврежден при атаке БПЛА на Ростов

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону после ночной атаки беспилотников 27 июля получило повреждения социальное учреждение. Речь идет о центре для людей без определенного места жительства.Как сообщил губернатор Ростовской области, во время атаки внутри находились 43 проживающих и три работника. В учреждении оперативно приняли необходимые меры безопасности, благодаря чему обошлось без пострадавших.Сейчас центр продолжает работать в обычном режиме.Помимо соцучреждения, из-за падения обломков БПЛА повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, пять автомобилей, кафе и складские помещения.