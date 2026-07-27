Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Центр для бездомных поврежден при атаке БПЛА на Ростов

Центр для бездомных поврежден при атаке БПЛА на Ростов
В Ростове-на-Дону после ночной атаки беспилотников 27 июля получило повреждения социальное учреждение. Речь идет о центре для людей без определенного места жительства.

Как сообщил губернатор Ростовской области, во время атаки внутри находились 43 проживающих и три работника. В учреждении оперативно приняли необходимые меры безопасности, благодаря чему обошлось без пострадавших.

Сейчас центр продолжает работать в обычном режиме.

Помимо соцучреждения, из-за падения обломков БПЛА повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, пять автомобилей, кафе и складские помещения.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика