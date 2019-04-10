Бывший игрок ФК «Ростов» избил мужчину в ходе дорожного конфликта



Экс-футболист донского футбольного клуба «Ростов» устроил аварийную ситуацию на дороге и сломал нос пешеходу. Об этом сообщает газета МК.



Инцидент произошел 10 апреля. По предварительным данным, футболист ФК «Спартак» Аяз Гулиев пытался проехать на своем авто на красный свет, но в это время на переход вышел пешеход. Спортсмен задел его.



Спровоцировавший аварийную ситуацию футболист вышел из авто и стал скандалить с мужчиной, после чего ударил его. Вернувшись к машине, Гулиев, видимо, решил, что мало «наказал» пешехода, догнал его и уже избил его как следует. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носа.



В результате ДТП в отношении футболиста возбудили дело об административном правонарушении. Во время разбирательства пешеход отказался подавать заявление на Гулиева. В связи с этим спортсмен будет отвечать только за «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».



Аяз Гулиев выступал за ростовский футбольный клуб летом 2018 на правах аренды. Дважды спортсмен был лучшим игроком клуба по версии болельщиков.