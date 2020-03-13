Бывшая глава пресс-службы администрации Таганрога погибла в ДТП
Экс-глава пресс-службы администрации Таганрога, 40-летняя Татьяна Яковлева, погибла в аварии. Об этом 15 марта стало известно DonDay Таганрог.
Предположительно, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Ростов – Таганрог 14 марта. Женщина погибла в столкновении с грузовиком.
Татьяна Яковлева была руководителем пресс-службы администрации Таганрога при мэре Владимире Прасолове. Последние годы таганроженка преподавала русский язык и литературу в местной школе. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.