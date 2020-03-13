Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Бывшая глава пресс-службы администрации Таганрога погибла в ДТП

Бывшая глава пресс-службы администрации Таганрога погибла в ДТП
Экс-глава пресс-службы администрации Таганрога, 40-летняя Татьяна Яковлева, погибла в аварии. Об этом 15 марта стало известно DonDay Таганрог.

Предположительно, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Ростов – Таганрог 14 марта. Женщина погибла в столкновении с грузовиком.

Татьяна Яковлева была руководителем пресс-службы администрации Таганрога при мэре Владимире Прасолове. Последние годы таганроженка преподавала русский язык и литературу в местной школе. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.