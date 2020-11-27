Бросившему детей в Шереметьево отцу вынесли приговор
Обвинительным приговором закончилась история бросившего детей в Шереметьево мужчины, отправившегося в Ростов. За оставление в опасности и кражу Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вынес решение местному жителю.
Восьмилетнего и пятилетнего мальчишек сотрудники Шереметьево нашли 26 января. На вопрос, где взрослые, ребята лишь покачали головой. Найти родных сотрудникам аэропорта не составило труда. Выяснилось, что в зале ожидания мальчиков оставил родной отец. У детей была записка, в которой он пишет о том, что оказался в сложной финансовой ситуации, и просит отправить братьев в приют. Сам горе-родитель улетел в Ростов-на-Дону. Правоохранители задержали его в Батайске, где он поселился в гостинице.
Позже выяснились и другие обстоятельства скоропалительного переезда мужчины. За день до этого он пытался обокрасть свою знакомую пенсионерку, но банк вовремя заблокировал сомнительную операцию.
- Суд приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Генпрокуратуре РФ. - Приговор в законную силу не вступил.
Брошенных в аэропорту детей забрала к себе мать.