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Больше полугода на Дону ищут подозреваемого, по вине которого школьница погибла в ДТП

Больше полугода на Дону ищут подозреваемого, по вине которого школьница погибла в ДТП
Больше полугода на Дону идут поиски 45-летнего Бахтияра Гусейнова, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. Авария случилась еще в октябре 2019 года. Из-за нарушения ПДД погибла 17-летняя девушка.

Бахтияр Гусейнов на «Мазде» наехал на двух школьниц, которые стояли на обочине. Одна из них скончалась от полученных травм на месте происшествия, а 15-летнюю подругу погибшей доставили в медицинское учреждение.

После происшествия Гусейнов должен был быть под подпиской о невыезде, но он сбежал. Сейчас его поиском занимаются правоохранители.

На вид ему - 40-45 лет, у него кавказская внешность, средний рост, глаза голубые, волосы темные.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении подозреваемого, позвоните по номеру: 02.

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