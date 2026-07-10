Более 70 возгораний за сутки зафиксировали в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за сутки произошло более 70 пожаров. Статистику за 9 июля опубликовали в региональном ГУ МЧС.За день спасателей привлекали к тушению 17 техногенных пожаров. Одно из крупных возгораний произошло в Батайске на улице Фермерской. Утром там загорелись поддоны и два складских помещения. Пожару присвоили третий ранг. Распространение огня удалось остановить на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Полностью ликвидировали пожар только вечером.Также сотрудники МЧС потушили 38 загораний сухой растительности и 18 возгораний мусора. Один из случаев произошел в КП «Прилесный» в Аксайском районе. Там трава горела на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.Кроме того, специалисты дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.Всего за сутки на вызовах работали 500 человек и 125 единиц техники.