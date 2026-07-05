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Более 30 пожаров потушили в Ростовской области за сутки

Более 30 пожаров потушили в Ростовской области за сутки
За сутки в Ростовской области потушили более 30 пожаров. Об этом свидетельствуют данные ГУ МЧС по региону за 4 июля.

Пожарные выезжали на тушение 14 техногенных пожаров. В одном из происшествий удалось спасти человека. К сожалению, еще один житель погиб во время пожара.

Также спасатели ликвидировали восемь возгораний сухой растительности и семь загораний мусора.

Кроме того, специалисты участвовали в устранении последствий трех ДТП. В этих авариях удалось спасти двух человек.

4 июля также зафиксировали одно происшествие на водном объекте. Трагедия произошла на базе отдыха «Зеленая-300» в станице Ольгинской. Утром 65-летний мужчина решил отдохнуть и искупаться в реке Дон. Через несколько часов он перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились и обратились к спасателям. Вещи пропавшего нашли на берегу. Позже тело утонувшего мужчины обнаружили в акватории Дона.

Всего на происшествия выезжали 260 человек и 65 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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