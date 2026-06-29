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Более 200 пожаров ликвидировали в Ростовской области за неделю

Более 200 пожаров ликвидировали в Ростовской области за неделю
В Ростовской области за неделю потушили более двухсот пожаров. Статистику за период с 22 по 28 июня опубликовали в региональном ГУ МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 51 техногенный пожар. Во время этих происшествий удалось спасти четырех человек. К сожалению, один житель погиб.

Также за неделю в регионе произошло 75 загораний сухой растительности и мусора. Из них 50 случаев пришлись на горение мусора, еще 25 - на сухую траву и камыш.

Кроме того, спасателей 26 раз привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП были спасены 18 человек, еще трое погибли.

На водных объектах за этот период зарегистрировали шесть происшествий. Спасти удалось двух человек, из воды извлекли тела пяти погибших.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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