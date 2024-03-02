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Боец из Тюмени погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты в гостинице в Ростовской области

Боец из Тюмени погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты в гостинице в Ростовской области
Боец из Тюмени погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты в гостинице в Ростовской области.

Ранее Rostov.ru писал о пожаре, который произошел в отеле на улице 3-го Интернационала в городе Миллерово. ЧП случилось еще 22 февраля вечером. Возможно, постояльцы уснули с непотушенной сигаретой. Окурок упал на мебель, из-за чего начался пожар.

На месте происшествия обнаружили тела двух мужчин. Одним из них был боец из Тюмени. Он ехал домой и остановился переночевать в гостинице Миллерово.

Когда мужчина не вышел на связь на следующий день, близкие забили тревогу. Оказалось, что в поезд он не сел. Чуть позже выяснилось, что в том злополучном пожаре действительно погиб он.
Фото: Соцсети.
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