Боец из Ростовской области пропал после боев под Бахмутом

Фото: Соцсети.

В зоне проведения специальной военной операции без вести пропал 29-летний житель Ростовской области. Максим Рыжман с позывным «Мотр» не выходит на связь уже две недели, сообщает Donday.Молодой человек родом из Аксайского района, проживал в станице Ольгинской. Он имел судимость за имущественное преступление. Последнее место его работы — служба в зоне СВО. По словам знакомых, 5 августа он связался с родными и сообщил, что находится в районе города Часов Яр и собирается на боевое задание. С тех пор о нем ничего не известно.Родные не теряют надежды на то, что Максим найдется живым. Если у вас есть информация о местонахождении военнослужащего, просьба обратиться в полицию или военкомат Аксайского района.