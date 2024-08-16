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Боец из Ростовской области пропал после боев под Бахмутом

Боец из Ростовской области пропал после боев под Бахмутом
В зоне проведения специальной военной операции без вести пропал 29-летний житель Ростовской области. Максим Рыжман с позывным «Мотр» не выходит на связь уже две недели, сообщает Donday.

Молодой человек родом из Аксайского района, проживал в станице Ольгинской. Он имел судимость за имущественное преступление. Последнее место его работы — служба в зоне СВО. По словам знакомых, 5 августа он связался с родными и сообщил, что находится в районе города Часов Яр и собирается на боевое задание. С тех пор о нем ничего не известно.

Родные не теряют надежды на то, что Максим найдется живым. Если у вас есть информация о местонахождении военнослужащего, просьба обратиться в полицию или военкомат Аксайского района.
Фото: Соцсети.
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