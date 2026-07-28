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«БМВ» сбила девушку в Александровке в Ростове

«БМВ» сбила девушку в Александровке в Ростове

В Александровке дорогостоящая «БМВ» сбила девушку. Об этом сообщают очевидцы.

Происшествие случилось на пересечении проспекта 40-летия Победы и Вересаева.

Как сообщают очевидцы, пострадавшая не может самостоятельно подняться с асфальта. Подробности произошедшего уточняются.
Фото: соцсети
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