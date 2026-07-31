Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Беспилотную опасность объявили на юге Ростовской области 31 июля

Беспилотную опасность объявили на юге Ростовской области 31 июля
Днем 31 июля в южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС начало поступать на мобильные телефоны жителей около 15:00.

Спасатели призвали людей покинуть открытые участки местности и не приближаться к окнам.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика