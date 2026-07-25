Беспилотник сбили над акваторией Азовского моря 25 июля

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В небе над акваторией Азовского моря 25 июля был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны работали с 8:00 до 20:00. За это время над регионами страны были перехвачены и уничтожены 146 беспилотников самолетного типа.Кроме акватории Азовского моря, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.