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Беспилотник сбили над акваторией Азовского моря 25 июля

Беспилотник сбили над акваторией Азовского моря 25 июля
В небе над акваторией Азовского моря 25 июля был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны работали с 8:00 до 20:00. За это время над регионами страны были перехвачены и уничтожены 146 беспилотников самолетного типа.

Кроме акватории Азовского моря, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Фото: Дондей
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