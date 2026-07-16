Беспилотная опасность во второй раз объявлена в Ростовской области вечером 16 июля

DonDay

Вечером 16 июля в Ростовской области вновь введен режим беспилотной опасности. Данную информацию распространили в РСЧС (Российской системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).Жителей региона просят уйти с открытых улиц, перейти в помещения и избегать нахождения вблизи окон.Следует отметить, что это уже второе объявление беспилотной опасности за вечер. Первое сообщение поступило около 20:00, и режим угрозы был снят примерно через 40 минут. В настоящее время ситуация требует повторного принятия мер предосторожности.