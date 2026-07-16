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Беспилотная опасность во второй раз объявлена в Ростовской области вечером 16 июля

Беспилотная опасность во второй раз объявлена в Ростовской области вечером 16 июля

Вечером 16 июля в Ростовской области вновь введен режим беспилотной опасности. Данную информацию распространили в РСЧС (Российской системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Жителей региона просят уйти с открытых улиц, перейти в помещения и избегать нахождения вблизи окон.

Следует отметить, что это уже второе объявление беспилотной опасности за вечер. Первое сообщение поступило около 20:00, и режим угрозы был снят примерно через 40 минут. В настоящее время ситуация требует повторного принятия мер предосторожности.
DonDay
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