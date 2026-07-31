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Азовчане сообщают о звуках сирены утром 31 июля

Азовчане сообщают о звуках сирены утром 31 июля

Жители Азова сообщают о звуках сирены в городе утром 31 июля.

Предупредительный сигнал слышен во всех районах города. Также люди слышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы.

На текущий момент в Ростовской области сохраняется ракетная опасность.
Фото: Дондей.
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