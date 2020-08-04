Автомобиль загорелся на ходу на переезде в Азове

На переезде в Азове автомобиль загорелся на ходу. Происшествие случилось около трех часов дня 5 августа в районе улицы Кооперативной.На место тут же прибыли три спасателя на пожарной машине. Несмотря на то, что с огнем, который распространился на шесть квадратных метров, они справились за десять минут, машина серьезно пострадала. Весь ее салон выгорел дотла. Следы горения видны и снаружи.Причина пожара пока не установлена. К счастью, в происшествии никто не пострадал.