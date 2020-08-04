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Автомобиль загорелся на ходу на переезде в Азове

Автомобиль загорелся на ходу на переезде в Азове
На переезде в Азове автомобиль загорелся на ходу. Происшествие случилось около трех часов дня 5 августа в районе улицы Кооперативной.

На место тут же прибыли три спасателя на пожарной машине. Несмотря на то, что с огнем, который распространился на шесть квадратных метров, они справились за десять минут, машина серьезно пострадала. Весь ее салон выгорел дотла. Следы горения видны и снаружи.

Причина пожара пока не установлена. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

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