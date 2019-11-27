Автомобиль горел на мосту Стачки



В Ростове на проспекте Стачки горел легковой автомобиль. Инцидент произошёл около 10 часов 29 ноября.



Водитель за рулём «Шевроле» двигался в сторону Центрального рынка, когда неожиданно из-под крышки капота его авто начал валить дым. Мужчина остановился у обочины и выбежал из салона, в следующую секунду передняя часть авто уже была объята пламенем. На выручку водителю поспешили другие автомобилисты. С помощью огнетушителей они быстро справились с небольшим пожаром. В результате происшествия никто не пострадал.