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Авария под Батайском сковала движение сотни автомобилистов

Авария под Батайском сковала движение сотни автомобилистов

Под Батайском образовалась огромная пробка. Сотни автомобилистов оказались в дорожной ловушке утром 17 декабря.

Гигантская пробка сковала движение на участке от Западного кольца до Восточного шоссе. Затор, протяженностью более трех километров, образовался из-за двух ДТП - в среднем и правом ряду. Проехать можно только по левой крайней полосе, но скорость движения в таком случае составит три километра в час, а то и меньше. При этом, этот участок дороги постоянно в пробках из-за нескончаемого ремонта, а теперь автомобилисты и вовсе практически стоят на месте. Чтобы не терять времени, водителям рекомендуется заранее выбирать объездной маршрут.

В УГИБДД по Ростовской области не смогли дать оперативный комментарий по двум авариям. Информация станет известна позже.
Фото: карты
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