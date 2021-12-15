Авария под Батайском сковала движение сотни автомобилистов

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Под Батайском образовалась огромная пробка. Сотни автомобилистов оказались в дорожной ловушке утром 17 декабря.Гигантская пробка сковала движение на участке от Западного кольца до Восточного шоссе. Затор, протяженностью более трех километров, образовался из-за двух ДТП - в среднем и правом ряду. Проехать можно только по левой крайней полосе, но скорость движения в таком случае составит три километра в час, а то и меньше. При этом, этот участок дороги постоянно в пробках из-за нескончаемого ремонта, а теперь автомобилисты и вовсе практически стоят на месте. Чтобы не терять времени, водителям рекомендуется заранее выбирать объездной маршрут.В УГИБДД по Ростовской области не смогли дать оперативный комментарий по двум авариям. Информация станет известна позже.