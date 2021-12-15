Авария под Батайском сковала движение сотни автомобилистов
Под Батайском образовалась огромная пробка. Сотни автомобилистов оказались в дорожной ловушке утром 17 декабря.
Гигантская пробка сковала движение на участке от Западного кольца до Восточного шоссе. Затор, протяженностью более трех километров, образовался из-за двух ДТП - в среднем и правом ряду. Проехать можно только по левой крайней полосе, но скорость движения в таком случае составит три километра в час, а то и меньше. При этом, этот участок дороги постоянно в пробках из-за нескончаемого ремонта, а теперь автомобилисты и вовсе практически стоят на месте. Чтобы не терять времени, водителям рекомендуется заранее выбирать объездной маршрут.
В УГИБДД по Ростовской области не смогли дать оперативный комментарий по двум авариям. Информация станет известна позже.