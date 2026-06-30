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Атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области утром 30 июня

Атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области утром 30 июня
На севере Ростовской области утром 30 июня отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, в ходе отражения воздушной атаки БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах.

На данный момент информация о пострадавших среди населения или о каких-либо разрушениях на земле не поступала. Губернатор уточнил, что эта информация будет проверяться и уточняться.

Напомним, что в ночь на 30 июня силы ПВО отразили массированную атаку на регион. Над двумя городами и пятью районами отразили атаку свыше 60 БПЛА.
Фото: Donday
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