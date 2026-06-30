Атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области утром 30 июня

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На севере Ростовской области утром 30 июня отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По словам губернатора, в ходе отражения воздушной атаки БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах.На данный момент информация о пострадавших среди населения или о каких-либо разрушениях на земле не поступала. Губернатор уточнил, что эта информация будет проверяться и уточняться.Напомним, что в ночь на 30 июня силы ПВО отразили массированную атаку на регион. Над двумя городами и пятью районами отразили атаку свыше 60 БПЛА.