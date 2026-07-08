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Атакованные танкеры в Таганрогском заливе оказались пустые

Атакованные танкеры в Таганрогском заливе оказались пустые

Разлива нефтепродуктов после ночной атаки беспилотников на два танкера в Таганрогском заливе не произошло. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, в ночь на 8 июля беспилотники атаковали два судна, следовавшие в Ростов-на-Дону. В результате происшествия легкие ранения получили два человека.

По словам главы региона, оба танкера были пустыми, поэтому утечки нефтепродуктов удалось избежать. Юрий Слюсарь также отметил, что информация о последствиях произошедшего продолжает уточняться.
Фото: Дондей
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