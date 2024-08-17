Альпинист из Ростова повредил ногу в горах Северной Осетии

Фото для иллюстрации DonDay

Альпинист из Ростова-на-Дону пострадал на горе на границе Осетии и Грузии, а утром 17 августа на мобильный телефон ПСО поступил звонок о случившемся.Группа из десяти туристов пыталась подняться на гору Казбек. На высоте 3 700 метров мужчина из столицы Донского края серьезно повредил ногу. 35-летний мужчина не мог идти дальше самостоятельно и был вынужден вызвать спасателей.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на помощь пострадавшему приехала группа из шести человек из Северной Осетии.Для доставки ростовчанина в больницу будут задействованы вертолет Ми-8, а также еще три члена группы быстрого реагирования.