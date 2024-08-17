Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Альпинист из Ростова повредил ногу в горах Северной Осетии

Альпинист из Ростова повредил ногу в горах Северной Осетии
Альпинист из Ростова-на-Дону пострадал на горе на границе Осетии и Грузии, а утром 17 августа на мобильный телефон ПСО поступил звонок о случившемся.

Группа из десяти туристов пыталась подняться на гору Казбек. На высоте 3 700 метров мужчина из столицы Донского края серьезно повредил ногу. 35-летний мужчина не мог идти дальше самостоятельно и был вынужден вызвать спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на помощь пострадавшему приехала группа из шести человек из Северной Осетии.

Для доставки ростовчанина в больницу будут задействованы вертолет Ми-8, а также еще три члена группы быстрого реагирования.
Фото для иллюстрации DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.