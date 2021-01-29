Активисту из штаба Навального в Ростове брызнули в лицо из перцового баллончика

В Ростове активисту из штаба Алексея Навального брызнули в лицо из перцового баллончика. Средство защиты к Игорю Лаптеву применил скандально известный местный блогер-репортер Сергей Рулев.Конфликт возник днем 2 февраля у спецприемника на Семашко, 1, у которого сотрудники СМИ и адвокат встречали координатора ростовского штаба Ксению Середкину.Сергей Рулев снимал буквально каждое движение встречающих, сопровождая съемку едкими комментариями. Репортер следовал за Середкиной по пятам и даже сопроводил до автомобиля. В какой-то момент «работа» Рулева стала выходить за рамки дозволенного, и Лаптев сделал мужчине замечание. Блогер отреагировал агрессивно: достав перцовый баллончик, он брызнул из него в лицо оппоненту, не стесняясь в выражениях.После неприятного инцидента потерпевшему помогли добраться домой активисты штаба, а Рулев отправился по своим делам. Любопытно, что буквально в 50 метрах от дебошира дежурили несколько правоохранителей, но никаких мер к блогеру не применили.