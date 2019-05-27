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Сказка о царе Салтане. Сентябрь

Сказка о царе Салтане. Сентябрь На сцене Ростовского молодежного театра пройдет спектакль для детей и взрослых «Сказка о царе Салтане».

Сюжет этой волшебной истории – вне времени, он знаком каждому. Герои сказки – царь Салтан, князь Гвидон, прекрасная принцесса Лебедь, коварные сёстры царицы и баба Бабариха – сходят со страниц первых детских книг и оживают на большой сцене молодёжного театра в постановке Михаила Заеца.

Спектакль будет интересен зрителям разного возраста: малыши зачарованно будут смотреть на удивительные декорации и роскошные костюмы художника-постановщика Алексея Паненкова, зрители постарше будут учиться различать добро и зло на лучшем примере русской литературы, а взрослые окунутся в детство и вновь поверят в чудеса.

Дата: 1 сентября и 20 октября в 11:00.
Место: Молодежный театр.
Адрес: Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3.

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