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Симфо-рок 2. Сентябрь

Симфо-рок 2. Сентябрь В Ростовском музыкальном театре пройдет шоу «Симфо-рок-2».

«Симфо-рок» – это эксклюзивный проект Ростовского музыкального театра. Это музыкальное шоу, которое за полтора года было показано свыше 30 раз, в том числе в парке Левобережном во время чемпионата мира по футболу.

Для ростовчан и гостей города подготовлена совершенно новая программа, в которой прозвучат абсолютные хиты групп Led Zeppelin, Nirvana, The Animals, System Of A Down и многих других. За дирижерским пультом, как всегда, – несравненный и обаятельный Андрей Иванов.

Дата: 18 сентября в 19:00.
Место: Музыкальный театр.
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134.

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