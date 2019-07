Симфо-рок 2. Сентябрь

В Ростовском музыкальном театре пройдет шоу «Симфо-рок-2».



«Симфо-рок» – это эксклюзивный проект Ростовского музыкального театра. Это музыкальное шоу, которое за полтора года было показано свыше 30 раз, в том числе в парке Левобережном во время чемпионата мира по футболу.



Для ростовчан и гостей города подготовлена совершенно новая программа, в которой прозвучат абсолютные хиты групп Led Zeppelin, Nirvana, The Animals, System Of A Down и многих других. За дирижерским пультом, как всегда, – несравненный и обаятельный Андрей Иванов.



Дата: 18 сентября в 19:00.

Место: Музыкальный театр.

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134.