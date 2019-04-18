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Михаил Лабковский. В ноябре

Михаил Лабковский. В ноябре В конгресс-холле ДГТУ пройдет лекция-консультация Михаила Лабковского «Как полюбить себя и укрепить самооценку».

Михаил Лабковский — психолог с 30-летним стажем и 20-летним опытом работы в прямом радио— и телеэфире. Это опыт мгновенного реагирования на вопрос и умения поставить диагноз без многочасового приема. Что и позволило многим изменить жизнь к лучшему.

Лабковский отказывается говорить «теоретически» и предпочитает давать практические советы. Причем советы конкретно по вашей ситуации. Он не рассуждает долго, даже на тему, заявленную в названии лекции, а отвечает на вопросы. Кроме того, он сам задает их слушателям. И это такие вопросы, ответив на которые человек понимает, в чем его проблема. И как с ней справиться.

Метод Михаила Лабковского позволяет решить застарелые личностные и семейные проблемы без «хирургического» вмешательства в них. Позволяет почувствовать вкус жизни — без больших капиталовложений.

Дата: 6 ноября в 19:00
Место: Конгресс - холл ДГТУ
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

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