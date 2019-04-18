Михаил Лабковский. В ноябре

В конгресс-холле ДГТУ пройдет лекция-консультация Михаила Лабковского «Как полюбить себя и укрепить самооценку».



Михаил Лабковский — психолог с 30-летним стажем и 20-летним опытом работы в прямом радио— и телеэфире. Это опыт мгновенного реагирования на вопрос и умения поставить диагноз без многочасового приема. Что и позволило многим изменить жизнь к лучшему.



Лабковский отказывается говорить «теоретически» и предпочитает давать практические советы. Причем советы конкретно по вашей ситуации. Он не рассуждает долго, даже на тему, заявленную в названии лекции, а отвечает на вопросы. Кроме того, он сам задает их слушателям. И это такие вопросы, ответив на которые человек понимает, в чем его проблема. И как с ней справиться.



Метод Михаила Лабковского позволяет решить застарелые личностные и семейные проблемы без «хирургического» вмешательства в них. Позволяет почувствовать вкус жизни — без больших капиталовложений.



Дата: 6 ноября в 19:00

Место: Конгресс - холл ДГТУ

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1