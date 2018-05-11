В Ростове в течение нескольких дней будут отключать электроэнергию

В Ростове в ближайшие дни сотни домов останутся без электроэнергии. Так, с 15 по 19 мая с 9 до 17 часов света не будет в Нахичевани на улицах:

- 2-й Пролетарской, в домах с 75 по 89 и с 56 по 68;

- 30-я Линия, в домах со 2 по 8 и с 1 по 11;

- 39-я Линия, в домах с 78 по 92 и с 35 по 77;

- 31-я Линия, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;

- 41-я Линия, в домах с 23 по 47 и с 28 по 52;

- 32-я Линия, в домах с 1 по 7 и со 2 по 22;

- 43-я Линия, в домах с 16 по 48;

- Ереванская, в домах с 12 по 26.



16 мая в это же время свет отключат в домах ростовчан на улицах:

- Портовой, в домах с 87 по 97;

- Амбулаторной, в домах с 53 по 91;

- Авроры, в домах с 1 по 25 и с 4 по 20;

- Перекопской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 22;

- Декабристов, в домах с 1 по 17;

- Поповского, в домах с 1 по 25 и со 2 по 34;

- Самошкина, в домах с 1 по 29 и с 10 по 38;

- Рабочей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 14.



Кроме того, 17 мая с 9 до 16 часов из-за технического обслуживания оборудования подача электроэнергии будет прекращена в 1-й и 2-й микрорайоны Левенцовки.