В Ростове в течение нескольких дней будут отключать электроэнергию
В Ростове в ближайшие дни сотни домов останутся без электроэнергии. Так, с 15 по 19 мая с 9 до 17 часов света не будет в Нахичевани на улицах:
- 2-й Пролетарской, в домах с 75 по 89 и с 56 по 68;
- 30-я Линия, в домах со 2 по 8 и с 1 по 11;
- 39-я Линия, в домах с 78 по 92 и с 35 по 77;
- 31-я Линия, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;
- 41-я Линия, в домах с 23 по 47 и с 28 по 52;
- 32-я Линия, в домах с 1 по 7 и со 2 по 22;
- 43-я Линия, в домах с 16 по 48;
- Ереванская, в домах с 12 по 26.
16 мая в это же время свет отключат в домах ростовчан на улицах:
- Портовой, в домах с 87 по 97;
- Амбулаторной, в домах с 53 по 91;
- Авроры, в домах с 1 по 25 и с 4 по 20;
- Перекопской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 22;
- Декабристов, в домах с 1 по 17;
- Поповского, в домах с 1 по 25 и со 2 по 34;
- Самошкина, в домах с 1 по 29 и с 10 по 38;
- Рабочей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 14.
Кроме того, 17 мая с 9 до 16 часов из-за технического обслуживания оборудования подача электроэнергии будет прекращена в 1-й и 2-й микрорайоны Левенцовки.