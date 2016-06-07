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Житель Кубани, делая ремонт в домах ростовчан, воровал инструменты

Сегодня, 13:57 |  ROSTOV.RU
Житель Кубани, делая ремонт в домах ростовчан, воровал инструменты

Мужчина, делая ремонт в домах ростовчан, воровал электроинструменты. Общая сумма ущерба составила около 130 тыс. руб.
- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 37-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в совершении трех краж, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Среди похищенного значатся болгарки, дрели и шуроповерты.

В отношении жителя Кубани возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские изъяли у мужчины похищенное имущество и вернули законным владельцам.

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