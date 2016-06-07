Житель Кубани, делая ремонт в домах ростовчан, воровал инструменты
Сегодня, 13:57 |
ROSTOV.RU
Мужчина, делая ремонт в домах ростовчан, воровал электроинструменты. Общая сумма ущерба составила около 130 тыс. руб. - В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 37-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в совершении трех краж, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Среди похищенного значатся болгарки, дрели и шуроповерты.
В отношении жителя Кубани возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Полицейские изъяли у мужчины похищенное имущество и вернули законным владельцам.
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