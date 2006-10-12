Женщины хотят получить на Новый год путешествия и деньги, а дарить будут сладости и сувениры
Сегодня, 12:44 |
ROSTOV.RU
Чуть более половины опрошенных (55%) собираются дарить сладости, половина (50%) - косметику или парфюмерию, треть (35%) - сувениры для дома: свечи, картины, статуэтки.
При этом мечтают женщины совсем о другом: каждая третья (33%) хочет, чтобы на новый год ей подарили поездку или путешествие. Косметику или парфюмерию выбрали 31%, деньги - 29% опрошенных.
65% участниц опроса планируют отмечать Новый год дома. В гостях праздновать будут только 13%, а в ресторане или в кафе и того меньше - лишь 2%. В поездки отправятся всего 3% девушек. Расходы на празднование большинство респонденток поделит с теми, с кем будет отмечать Новый год.
Большинство участниц опроса (46%) собираются потратить на подарки от 1000 до 5000 рублей. Пятая часть говорит о сумме в пределах 10 000 рублей, 16% готовы потратить больше 10 000. 8% опрошенных согласны на любые расходы, чтобы порадовать близких.
В целом участницы опроса готовы потратить немного больше запланированного. Так, 26% девушек готовы потратить максимум 5000 рублей; 10 000 рублей – верхний порог для 26% опрошенных, 40% израсходуют на подарки более 10 000.
В опросе приняли участие более чем 2 000 посетительниц Леди Mail.Ru, проведенного в декабре 2016 года.
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