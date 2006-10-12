 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

Женщины хотят получить на Новый год путешествия и деньги, а дарить будут сладости и сувениры

Сегодня, 12:44 |  ROSTOV.RU

Женщины хотят получить на Новый год путешествия и деньги, а дарить будут сладости и сувениры
Чуть более половины опрошенных (55%) собираются дарить сладости, половина (50%) - косметику или парфюмерию, треть (35%) - сувениры для дома: свечи, картины, статуэтки.

При этом мечтают женщины совсем о другом: каждая третья (33%) хочет, чтобы на новый год ей подарили поездку или путешествие. Косметику или парфюмерию выбрали 31%, деньги - 29% опрошенных.

65% участниц опроса планируют отмечать Новый год дома. В гостях праздновать будут только 13%, а в ресторане или в кафе и того меньше - лишь 2%. В поездки отправятся всего 3% девушек. Расходы на празднование большинство респонденток поделит с теми, с кем будет отмечать Новый год.

Большинство участниц опроса (46%) собираются потратить на подарки от 1000 до 5000 рублей. Пятая часть говорит о сумме в пределах 10 000 рублей, 16% готовы потратить больше 10 000. 8% опрошенных согласны на любые расходы, чтобы порадовать близких.

В целом участницы опроса готовы потратить немного больше запланированного. Так, 26% девушек готовы потратить максимум 5000 рублей; 10 000 рублей – верхний порог для 26% опрошенных, 40% израсходуют на подарки более 10 000.

В опросе приняли участие более чем 2 000 посетительниц Леди Mail.Ru, проведенного в декабре 2016 года.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



10-12-2012, 16:24
[image-1] Чемпионат по Цу-Е-Фа [/image-1]
Афиша / Вечеринки

Чемпионат по Цу-Е-Фа

Подробнее...
7-12-2012, 10:41
[image-1] Новогоднее путешествие в Мегамаге [/image-1]
Афиша / Шоу

Новогоднее путешествие в Мегамаге

Подробнее...
21-10-2015, 11:58
[image-1] Ростовская область может остаться без молодых специалистов [/image-1]
Бизнес-Новости

Ростовская область может остаться без молодых специалистов

В Ростове завершили социологические исследования, посвященные состоянию и потенциалу развития регионального патриотизма Подробнее...
23-07-2013, 15:28
[image-1] По данным ESET, две трети аккаунтов социальных сетей подвергались взлому [/image-1]
Техно-Новости

По данным ESET, две трети аккаунтов социальных сетей подвергались взлому

Больше половины пользователей Вконтакте теряли доступ к аккаунтам Подробнее...
21-05-2013, 14:04
[image-1] Человечество морально готово к автопилоту в машинах [/image-1]
Авто-Новости

Человечество морально готово к автопилоту в машинах

Результаты интересного опроса 1 500 человек в 10 странах ?... Подробнее...
14-05-2013, 11:32
[image-1] Россияне против платных дорог [/image-1]
Авто-Новости

Россияне против платных дорог

В расширенном опросе приняли участие жители Московско... Подробнее...
15-03-2013, 11:21
[image-1] Большинство россиян – за сохранение «сухого закона за рулем» [/image-1]
Авто-Комментарии

Большинство россиян – за сохранение «сухого закона за рулем»

ВЦИОМ провел опрос среди и водителей, и пешеходов Подробнее...
21-09-2012, 12:26
[image-1] Учащиеся из Ростовской области будут ездить в электричках за полцены [/image-1]
Люди-Новости

Учащиеся из Ростовской области будут ездить в электричках за полцены

На это будет будет выделено 36 миллионов рублей Подробнее...
13-04-2010, 07:59
[image-1] 81% жителей Ростова и области шутят о своем боссе [/image-1]
Бизнес-Новости

81% жителей Ростова и области шутят о своем боссе

Компания HeadHunter опубликовала результаты интересного о?... Подробнее...
12-10-2006, 11:12
[image-1] ВЦИОМ подсчитал, сколько граждан России получают небелую зарплату [/image-1]
Город-Новости

ВЦИОМ подсчитал, сколько граждан России получают небелую зарплату

ВЦИОМ выяснил, что треть граждан РФ получают зарплату «в конвертах». Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!