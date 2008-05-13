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Водоканал: ростовчане используют канализацию в качестве мусорного ведра

Сегодня, 09:07 |  ROSTOV.RU
Водоканал: ростовчане используют канализацию в качестве мусорного ведра

В Ростовском Водоканале рассказали, что выкидываю горожане в канализацию.

Зачастую ростовчане используют канализацию в качестве мусорного ведра, что в свою очередь оборачивается серьезными коммунальными проблемами.
- Каждую неделю работники АО «Ростовводоканал» устраняют до 300 засорений на городской канализационной сети, - рассказали в пресс-службе организации. - Более 80% нарушений в работе канализации происходит из-за неправильного поведения потребителей, которые сбрасывают в нее бытовой мусор.

Коммунальщики достают из канализационных колодцев остатки пищи, предметы личной гигиены, одежду, тряпки, пластиковые бутылки, строительный мусор, лакокрасочные материалы и многое другое, что мешает канализации работать в нормальном режиме.

Так, в районе дома № 186 по улице Благодатной в октябре извлекли несколько килограммов тряпок, палки, кирпичи и даже автомобильный бампер. А в ноябре в районе дома № 39 в Измаильском переулке дорожники засыпали шесть канализационных колодцев гравием – в итоге коммунальщикам пришлось достать из каждого колодца по восемь ведер породы.

По информации водоканала, из-за небрежности дорожных рабочих канализационные колодцы часто оказываются засыпаны щебнем, кусками асфальта или мусором. Иногда мусор настолько сильно засоряет канализацию, приходится рыть траншею, вскрывать трубы, извлекать мусор, а потом восстанавливать трубопровод, что добавляет работы коммунальщикам и осложняет жизнь ростовчан.


Водоканал: ростовчане используют канализацию в качестве мусорного ведраВодоканал: ростовчане используют канализацию в качестве мусорного ведраВодоканал: ростовчане используют канализацию в качестве мусорного ведра

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