В Ялте на узкой улочке застрял автомобиль ростовчан



В Крыму в Ялте на узкой улице застрял автомобиль ростовчан. Фото с курьезным происшествием выложили пользовали в соцсети 6 января.

«Приключения ростовчан в Ялте, - написал автор поста. - Водитель решил проехать по узким улочкам. В итоге застрял».



На фотографиях видно, что «Шевроле Круз» пытался спуститься по узкой извилистой пешеходной улице со ступеньками и в какой-то момент не смог проехать дальше.



Ростовчане шутят, что водителю явно помог навигатор. А многие сошлись во мнении, что курьез произошел не обязательно с ростовчанином, так как номера с регионом «161» выдавали и в Крыму.

