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В Ялте на узкой улочке застрял автомобиль ростовчан

Вчера, 21:24 |  ROSTOV.RU
В Ялте на узкой улочке застрял автомобиль ростовчан

В Крыму в Ялте на узкой улице застрял автомобиль ростовчан. Фото с курьезным происшествием выложили пользовали в соцсети 6 января.
«Приключения ростовчан в Ялте, - написал автор поста. - Водитель решил проехать по узким улочкам. В итоге застрял».

На фотографиях видно, что «Шевроле Круз» пытался спуститься по узкой извилистой пешеходной улице со ступеньками и в какой-то момент не смог проехать дальше.

Ростовчане шутят, что водителю явно помог навигатор. А многие сошлись во мнении, что курьез произошел не обязательно с ростовчанином, так как номера с регионом «161» выдавали и в Крыму.

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