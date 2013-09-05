В Волгодонске школьник убежал из дома из-за ссоры с родителями



В Волгодонске 11-летний школьник ушел из дома после ссоры с родителями.



Мальчик ушел 26 декабря около семи часов вечера. Родители сначала искали ребенка самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.

- В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его 11-летний сын ушел из дома и не вернулся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Полицейские в течение нескольких часов разыскали пропавшего школьника в подъезде соседнего дома.



Школьник объяснил, что ушел из дома после ссоры с родителями. Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родственниками. В данный момент мальчик передан родителям.

