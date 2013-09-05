В Волгодонске школьник убежал из дома из-за ссоры с родителями
Сегодня, 12:15 |
ROSTOV.RU
В Волгодонске 11-летний школьник ушел из дома после ссоры с родителями.
Мальчик ушел 26 декабря около семи часов вечера. Родители сначала искали ребенка самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию. - В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его 11-летний сын ушел из дома и не вернулся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Полицейские в течение нескольких часов разыскали пропавшего школьника в подъезде соседнего дома.
Школьник объяснил, что ушел из дома после ссоры с родителями. Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родственниками. В данный момент мальчик передан родителям.
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