В Волгодонске мужчина вынес под курткой из супермаркета товара на 10 тыс. руб.
Сегодня, 16:12 |
ROSTOV.RU
В Волгодонске 38-летний мужчина вынес под курткой из супермаркета товара на 10 тыс. руб.
О краже продуктов в полицию заявили сотрудники магазина. - Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Мужчина дважды пронес мясные продукты и несколько банок дорогостоящего кофе мимо кассы, спрятав их под курткой.
В отношении волгодончанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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