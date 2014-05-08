В Волгодонске мужчина вынес под курткой из супермаркета товара на 10 тыс. руб.



В Волгодонске 38-летний мужчина вынес под курткой из супермаркета товара на 10 тыс. руб.



О краже продуктов в полицию заявили сотрудники магазина.

- Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Мужчина дважды пронес мясные продукты и несколько банок дорогостоящего кофе мимо кассы, спрятав их под курткой.



В отношении волгодончанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

