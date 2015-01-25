В Таганроге в частном доме сгорела баня
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В Таганроге в частном доме сгорела баня. Пожар произошел по улице Большой Лиманной около семи часов вечера 24 декабря.
- Пожар произошёл в бане на территории частного дома на площади 5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС. - Погибших, пострадавших нет.
В ликвидации возгорания участвовали 5 пожарных и 2 единицы специальной техники.
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