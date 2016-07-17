В Таганроге школьник попал под колеса иномарки



В Таганроге 13-летний школьник попал под колеса «Ниссан Альмера». ДТП произошло 10 января около 17:30 рядом с домом № 18 «а» на улице Больничной.



По предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неустановленном месте, когда иномарка совершила на него наезд.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - рассказали отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшего пешехода доставили в больницу.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

