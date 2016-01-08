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В Таганроге предприниматель украл из салона красоты телевизор

Сегодня, 16:48 |  ROSTOV.RU
В Таганроге предприниматель украл из салона красоты телевизор

В Таганроге в полицию обратилась администрация салона красоты, расположенного на улице Петровской. Они заявили о краже телевизора из помещения парикмахерской.

Вор забрался в здание, повредил металлопластиковое окно и украл технику. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб.
- Полицейские установили и задержали подозреваемого – 49-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Его доставили в дежурную часть, где выяснилось, что ранее он уже был судим за подобное преступление, в настоящее время является индивидуальным предпринимателем.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Бизнесмен помещен под подписку о невыезде.

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