В Таганроге предприниматель украл из салона красоты телевизор



В Таганроге в полицию обратилась администрация салона красоты, расположенного на улице Петровской. Они заявили о краже телевизора из помещения парикмахерской.



Вор забрался в здание, повредил металлопластиковое окно и украл технику. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб.

- Полицейские установили и задержали подозреваемого – 49-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Его доставили в дежурную часть, где выяснилось, что ранее он уже был судим за подобное преступление, в настоящее время является индивидуальным предпринимателем.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Бизнесмен помещен под подписку о невыезде.

