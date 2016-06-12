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В Таганроге парень украл из магазина усилительные колонки

Сегодня, 16:12 |  ROSTOV.RU
В Таганроге парень украл из магазина усилительные колонки

В Таганроге парень украл из торгового зала магазина усилительные колонки.

Молодой человек вошел в торговый зал и, воспользовавшись тем, что сотрудники отвлеклись, украл технику и скрылся. Ущерб составил 35 тыс. руб.
- По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний местный житель, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено в магазин.

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