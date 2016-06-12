В Таганроге парень украл из магазина усилительные колонки
Сегодня, 16:12 |
ROSTOV.RU
В Таганроге парень украл из торгового зала магазина усилительные колонки.
Молодой человек вошел в торговый зал и, воспользовавшись тем, что сотрудники отвлеклись, украл технику и скрылся. Ущерб составил 35 тыс. руб. - По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний местный житель, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено в магазин.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!