В Таганроге форточник украл из дома холодильник и телевизор



В Таганроге мужчина, забравшись в дом через открытую форточку, украл холодильник и телевизор.

- В ходе патрулирования улиц полицейские заметили гражданина, который нес технику неподалеку от дома, где была совершена кража, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.



Подозреваемым оказался 31-летний ростовчанин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





