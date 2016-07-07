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В Таганроге форточник украл из дома холодильник и телевизор

Сегодня, 11:35 |  ROSTOV.RU
В Таганроге форточник украл из дома холодильник и телевизор

В Таганроге мужчина, забравшись в дом через открытую форточку, украл холодильник и телевизор.
- В ходе патрулирования улиц полицейские заметили гражданина, который нес технику неподалеку от дома, где была совершена кража, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

Подозреваемым оказался 31-летний ростовчанин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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