В Таганроге форточник украл из дома холодильник и телевизор
Сегодня, 11:35 |
ROSTOV.RU
В Таганроге мужчина, забравшись в дом через открытую форточку, украл холодильник и телевизор. - В ходе патрулирования улиц полицейские заметили гражданина, который нес технику неподалеку от дома, где была совершена кража, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.
Подозреваемым оказался 31-летний ростовчанин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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