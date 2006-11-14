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В Таганроге две подруги спасли кота, которого сбила машина

Вчера, 18:43 |  ROSTOV.RU
В Таганроге две подруги спасли кота, которого сбила машина

В Таганроге девушки спасли кота, которого сбила машина. 13 декабря местная жительница Наталья ехала на руботу и на пересечении улиц Энергетической и Транспортной увидела сбитое животное. Кот лежал на разделительной полосе и не мог встать, он был весь в крови, пишет DonDay.ru.

Таганроженке стало жалко несчастное животное, и она позвонила своей знакомой, волонтеру Карине Скляренко. Узнав о раненом четвероногом, Карина тут же набрала одну из городских ветеринарных клиник и договорилась о приеме.
- Когда кота принесли врачам, он был в жутком состоянии. Все нам говорили «Не мучьте его, усыпите». Однако ветеринар Юлия Ерохина была готова бороться за его жизнь и согласилась взять животное на лечение, - рассказала Карина. – Выяснилось, что кот получил черепно-мозговую травму, которая вызвала потерю ориентации, перелом челюсти, травму глаза, у него нарушилась работа лицевого нерва. Нужны были дорогие лекарства, при этом прогнозы были неутешительные. Но нашлось много хороших людей, которые помогали нам, отдавая те препараты, что у них были. Благодаря им и действиям ветврачей котенка удалось вылечить и теперь его жизни ничего не угрожает.

Хвостатый оказался очень ласковым, он любит обниматься и мурчать, за что девушки назвали его Амурчиком. Котик пошел на поправку и продолжает проходить лечение в ветклинике. Персонал и посетители обожают пушистого пациента. Амурчик встречает всех на пороге, ласкается и не слазит с рук.

Волонтеры искренне желают, чтобы ласковый котик вернулся в свою семью или обрел новую. Желающих приютить бедное животное просят позвонить по телефону: 8-918-500-33-99 (Карина).

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