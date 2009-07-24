В Таганроге девушка организовала клуб азартных игр
Сегодня, 19:12 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области девушка заработала на организации и проведении азартных игр через Интернет больше 100 тыс. руб. Игорный клуб она открыла в помещении по улице Чехова в Таганроге.
- Полицейские установили, что 30-летняя местная жительница осуществляла незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – И получила от данной деятельности доход в размере более 100 тыс. руб.
Таганроженка привлечена к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
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