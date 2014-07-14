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В Таганроге 36-летний мужчина украл из квартиры знакомой золото, телефон и планшет

Сегодня, 15:31 |  ROSTOV.RU

В Таганроге 36-летний мужчина украл из квартиры своей знакомой золото, телефон и планшет. Сумма ущерба составила порядка 80 тыс. руб.
- В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из ее квартиры были похищены золотые изделия, сотовый телефон и планшетный компьютер, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Сотрудники полиции оперативно задержали по подозрению в совершении кражи ранее судимого за аналогичное преступление 36-летнего ростовчанина.

Мужчина оказался знакомым потерпевшей и часто бывал у нее дома. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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